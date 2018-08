Boete van 230,- euro voor filmende automobilisten op snelweg

De politie heeft maandag meerdere boetes uitgedeeld aan automobilisten die, al rijdend in hun auto, een brand in een container filmden die op een aanhanger op de vluchtstrook langs de snelweg A12 stond. Dit meldt de politie dinsdag.

'Rampfilmers' krijgen 230,- euro boete

Tijdens de brand, die rond 14.20 uur ontstond, reden verschillende automobilisten langs met een telefoon in de hand om de brand te filmen of foto’s te maken. De politie registreerde 32 kentekens van deze rijdende rampfilmers en in overleg met het OM kunnen zij een bekeuring van ruim 230 euro op de deurmat verwachten.

Vrachtwagenchauffeur

Een vrachtwagenchauffeur ontdekte die middag op de snelweg dat de container die op zijn aanhangwagen stond vlam had gevat. De chauffeur zette zijn vrachtwagen op de vluchtstrook en koppelde de container los. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. Er raakte niemand gewond.

Filmen tijdens rijden niet toegestaan!

Het is volgens de wet niet toegestaan om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Bestuurders die met hun smartphone bezig zijn, gaan langzamer rijden, slingeren en zien verkeersborden en –tekens over het hoofd en reageren trager. Met alle gevolgen van dien.

Telefoongebruik in auto maakt slachtoffers

Volgens een schatting van de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) belanden ieder jaar honderden verkeersslachtoffers in het ziekenhuis en overlijden tientallen mensen door telefoongebruik in de auto.