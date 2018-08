Veel rook bij woningbrand Schiedam

In een woning aan de Gordonstraat in Schiedam is dinsdagochtend brand uitgebroken. De brandweer schaalde direct op naar Middelbrand.

Veel rook

De brand was goed te ruiken in de omgeving. Er kwam ook flink wat rook vrij die door de straten trok. Brandweer uit Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam en Spijkenisse kwamen met spoed ter plaatse. Onder andere vanuit de hoogwerker werd er geblust.

Ambulance

Een ambulance kwam ook direct ter plaatse, maar het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Het gebied was ruim afgezet. In totaal zijn 4 tankautospuiten, twee hoogwerkers, enkele ondersteunende eenheden van de brandweer, twee ambulances, meerdere politie eenheden en handhavers ingezet bij de brand.