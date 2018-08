Poolse man (24) verdronken recreatieplas Galderse Meren

Hulpdiensten

Meerdere hulpdiensten rukten vanmiddag rond 13.45 uur uit nadat er een melding binnenkwam van een mogelijk onderwater geraakt persoon. Direct werden er duikers van de brandweer gealarmeerd.

Brandweerduikers

Even later troffen deze duikers de man in het water aan. Hij werd naar de kade gehaald en kreeg direct medische hulp. Dit mocht niet meer baten. Het is onbekend waarom de man in de problemen kwam.