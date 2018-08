Campinggasten kunnen terug, brandweer blijft vannacht in brandgebied Wateren

In het Drentse Wateren is dinsdag een grote heidebrand uitgebroken. Een aantal omliggende campings zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer is massaal ter plaatse met meerdere brandweerwagens en bemanning van verschillende omliggende korpsen om de brand te bestrijden.

Hulp van boeren

Inmiddels is er opgeschaald naar Grip 3 vanwege de omvang van de brand en de lastige bestrijding vanwege de harde wind die het vuur snel verspreid en aanwakkert en het feit dat er water moet worden aangevoerd voor de brandweer om er de brand mee te kunnen blussen. Daarbij krijgt de brandweer hulp van een aantal boeren uit de omgeving met watergevulde mesttankwagens.

Chinook helikopter

Ook is er een Chinook helikopter van de vliegbasis Gilze-Rijen onderweg om de brandweer op de grond ook vanuit de lucht te ondersteunen met het blussen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een grote waterzak die in een keer 10.000 liter water uit een nabijgelegen openwater kan opscheppen en vervolgens over de brandhaard uitgooien. De helikopter van Defensie wordt rond 18.00 uur bij de brandhaard verwacht.

Update 18.30 uur

De brand lijkt inmiddels onder controle. De brandweer is gestart met nablussen maar omdat er nog steeds sprake is van rookoverlast kunnen de van de campings geëvacueerde mensen nog niet teug. In totaal is er een gebied van ongeveer 75 hectare door de brand verwoest. Dit komt overeen met de oppervlakte van 150 voetbalvelden.

Update 20.00 uur

Om 21.00 uur kunnen de campinggasten terug naar de campings. Komende nacht blijft de brandweer in het gebied om daar waar nodig na te blussen en toezicht te houden op mogelijke nieuwe branden.