Kerncentrale na uitschakeling langer buiten bedrijf

Elektronisch component

'De kerncentrale zal enige tijd voor onderhoud uit bedrijf zijn. Het elektronische component uit het reactorbeveiligingssysteem dat de storing heeft veroorzaakt, wordt vervangen', aldus EPZ.

Nevenschade

Door de storing in het reactorbeveiligingssysteem van de centrale is nevenschade ontstaan aan een lager in een van de hoofdkoelmiddelpompen. Ook dit lager wordt vervangen en is bij EPZ op voorraad. Naar verwachting is de kerncentrale binnen twee weken weer in bedrijf.

Storing gemeld

De storing is gemeld aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en door hen voorlopig geklasseerd als INES = 0 (afwijking zonder veiligheidsrelevantie).