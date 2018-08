Opnieuw brand in bossen nabij Oude Sonsedijk in Best

Best Dinsdagmiddag woedde rond 15.30 uur, op precies dezelfde plek als afgelopen weekend, brand in de bossen nabij de Oude Sonsedijk in Best.

Opgelaaid De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Vermoedelijk is het vuur opgelaaid, uit voorzorg is voldoende bluswater over de brandhaard heen gespoten. Hiervoor werd ook een voertuig met een extra watertank ingezet.