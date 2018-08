Vader vermiste Nsimire (14) doet emotionele oproep

Haar vader deed een emotionele oproep bij Omroep West. "Kom terug, we missen jou, je kamer is leeg, je plek is thuis. "Er is geen directe indicatie dat ze gevaar loopt."

De 14-jarige Nsimire Massembo uit Den Haag is sinds vrijdag 27 juli niet meer thuis geweest. Ze bleef in de nacht van vrijdag 27 juli op zaterdag 28 juli onverwachts bij een vriendin slapen. Op zaterdag 28 juli verliet ze de woning van haar vriendin en sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Onbekend is waar ze naartoe ging en waar ze nu is. Omdat er al die dagen geen contact met haar is geweest, zijn wij erg bezorgd. Wij komen graag zelf in contact met Nsimire en willen haar als dat nodig is helpen. Ook komen wij graag in contact met mensen die weten waar ze op dit moment verblijft.

Het rechercheteam heeft inmiddels alle tips rond haar vermissing uitgezocht en zoekt daarom nieuwe informatie. Direct na de melding van haar vermissing deelden agenten een Burgernetbericht met haar signalement.