Politie houdt verdachte (28) aan dodelijk schietincident Delft

Dinsdagmiddag heeft de politie rond 13.00 uur een man aan op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij een dodelijk schietincident even daarvoor op het Kalverbos in Delft. Dit meldt de politie woensdag.

Auto weggereden na schietincident

'Getuigen verklaarden dat er na het schietincident een auto was weggereden vanaf het Kalverbos. Op de Insulindeweg in Delft werd de bestuurder van de auto aangehouden', aldus de politie. Het gaat om een 28-jarige man uit Delft. Hij zit nog vast voor verhoor.

Slachtoffer is 60-jarige man uit Nootdorp

Bij het schietincident op het Kalverbos kwam dinsdag een 60-jarige man uit Nootdorp om het leven. Rond 11.35 uur kregen agenten melding van een schietincident. Hulpverleners gingen na de melding direct ter plaatse en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer.

Ter plaatse overleden

De hulp mocht helaas niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de omgeving zochten agenten naar mogelijke verdachten. De politie roept mensen op die iets gezien hebben of informatie hebben contact op te nemen met de recherche via 0900-8844.