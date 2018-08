Politie stuit op wapens, kadavers, munitie en geld

De politie heeft woensdagavond op een terrein en in een woning van een verdachte wapens en een grote hoeveelheid munitie, geld en kadavers aangetroffen. De verdachte, een 53-jarige bewoner, is aangehouden.

De politie deed een inval na informatie uit België dat de verdachte daar een hagelgeweer gekocht had. Dat geweer vonden de agenten niet maar wel twee jachtgeweren en een doorgeladen revolver. Verder lagen in een diepvrieskist kadavers van eenden, hazen en vogels. Ook nam de politie een geldbedrag van ruim 7.000 euro in beslag. Op het grote terrein lag op verschillende plekken munitie, onder andere een grote hoeveelheid in de hooiberg.

Nader onderzoek

De politie stelt een nader onderzoek in naar het verboden wapenbezit ook naar de illegale jacht waarmee de verdachte zich bezighield.