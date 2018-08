Man aangehouden voor beroving gehandicapte Tilburger

Het slachtoffer was zaterdagmiddag 4 augustus in de Koestraat beroofd van zijn portemonnee. Een man bood hem hulp aan toen hij moeite had met het draaien van zijn fiets. Vervolgens werd hij door diezelfde ‘ hulpvaardige’ man bestolen.

De gehandicapte man kwam tijdens de beroving ten val en liep schaafwonden op. De politie startte direct een onderzoek en riep getuigen op zich te melden. De beroving bleek op camerabeelden te zijn vastgelegd. Hierop was de verdachte duidelijk te zien. Agenten hebben in het centrum van Tilburg actief uitgekeken naar de verdachte. Dinsdagmiddag troffen ze de verdachte aan op de Spoorlaan. Na overleg met de officier van justitie mocht de Tilburger buiten heterdaad aangehouden worden. De verdachte is in verzekering gesteld en zit nog vast voor verder onderzoek.