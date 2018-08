Politie bevrijdt in auto's opgesloten honden rond World Dog Show Rai

Extra controle

'De politie controleert de komende dagen op honden die zijn achtergelaten in auto's rondom de RAI Amsterdam waar tot en met aanstaande zondag 12 augustus in de RAI Amsterdam de World Dog Show 2018 plaatsvindt', aldus de politie.

Waarschuwing: laat honden niet achter in auto’s

Donderdag constateerde de politie op aanwijzing van het beurspersoneel dat op verschillende omliggende parkeerterreinen en in parkeergarages honden waren achtergelaten in auto’s. Ook nu de zomerse hitte iets is afgenomen, is het in parkeergarages nog steeds zo’n 25 á 30 graden. Daardoor kan de temperatuur in auto’s al snel oplopen tot boven de 40 graden.

Dierenarts en Dierenambulance

Om de oververhitte honden te bevrijden, heeft de politie donderdag op verzoek van een dierenarts en personeel van de Dierenambulance zes ramen van auto’s ingeslagen. Tevens hebben drie hondeneigenaren een bekeuring van 750 euro gekregen voor het achterlaten van een hond in hun hete auto. De politie zal daarom ook de komende dagen extra controleren rondom de RAI op achtergelaten honden. 'Laat daarom uw trouwe viervoeter niet achter in een auto!', waarschuwt de politie.