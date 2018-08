Eerste vuurwerkshow Scheveningen afgeblazen om harde wind en onweer

Harde wind, hoge golven en onweer

'Het bestuur van Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen heeft zojuist in samenspraak met de provincie en de pyrotechnische specialisten besloten dat de vuurwerkshows van vanavond geen doorgang kunnen vinden. Dit vanwege de harde windkracht 6, een voorspelde golfslag met een hoogteverschil van ruim twee meter en het opgegeven onweer', zo laat de organisatie vrijdagmiddag weten.

Veiligheid bezoekers en personeel

Aangezien de veiligheid van bezoekers en het personeel op en rond het ponton in de zee hiermee niet gewaarborgd is, heeft het bestuur in samenspraak met de betrokkenen besloten het vuurwerk af te gelasten. Het besluit is tot op het laatst mogelijk moment uitgesteld in de hoop dat de omstandigheden zouden verbeteren.

Ingehaald

Het geplande vuurwerk van vandaag, van Japan en Oostenrijk, worden op een passend moment in het festival afgeschoten. Zaterdagavond 11 augustus, vrijdagavond 17 augustus en zaterdagavond 18 augustus staan de volgende drie vuurwerkshows gepland.