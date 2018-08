Zondag opnieuw tropisch

Komende nacht zijn er brede opklaringen, maar in het westen en noorden neemt de bewolking geleidelijk toe en in het noordwesten kan er aan het einde van de nacht wat regen vallen. De minimumtemperatuur ligt rond 10°C, vlak aan zee enkele graden hoger. De wind is eerst zwak en veranderlijk maar wordt geleidelijk zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

Zondag overdag zijn er wolkenvelden maar blijft het nagenoeg overal droog. Vooral in het (zuid)oosten is er ook ruimte voor de zon. Het wordt warm met middagtemperaturen van 23°C op de Wadden tot 28°C in het zuidoosten. De wind is zuid tot zuidwest en matig, aan zee af en toe vrij krachtig.