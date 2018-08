Wateroverlast in flat na gesprongen leiding in Boxtel

Zaterdagavond werd de brandweer gealarmeerd na een waterlekkage in enkele boxen van bewoners van flat ‘Boogschutter’ aan de Hoogheem in Boxtel.

Onderzoek wees de brandweer naar een woning op de tweede verdieping. Het koste eerst de nodige moeite alle woningen te betreden gezien vele bewoners op vakantie waren. Uiteindelijk werd de hoofdkraan van de betreffende woning op de tweede verdieping dichtgedraaid en een monteur in kennis gesteld. Het is niet bekend hoe lang het water al naar beneden lekte voordat het was opgemerkt. Ook de politie kwam ter plekke poolshoogte nemen.