IJ-tunnel afgesloten vanwege brand

Zaterdagavond is de IJ-tunnel afgesloten geweest vanwege een brand die woedde in de woedde in de technische ruimte van het gebouw van tunnelbeheer, boven de tunnel. Dit meldt de brandweer zondag.

Brandende accu's

'De brand werd zaterdagavond rond 19.30 uur gemeld. In de technische ruimte was er rookontwikkeling als gevolg van brandende accu's', aldus de brandweer. De accu's bevonden zich in kasten. Nadat er was geblust en de accu's uit de kasten waren verwijderd kon, na enkele uren, het sein brand meester worden gegeven.

Geen gewonden

Er raakte bij de brand niemand gewond. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Specialisten van tunnelbeheer zullen de schade in kaart gaan brengen. Zondagochtend vroeg ging de tunnel weer open voor het verkeer.