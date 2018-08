Traumaheli naar door reuzenwesp gestoken man in Numansdorp

Zaterdag is een traumahelikopter ingezet in Numansdorp nadat een bewoner was gestoken door een Hoornaar, een reuzenwesp. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Allergische reactie

De man uit Numansdorp raakte volgens de politie flink gewond toen hij werd gestoken door de hoornaar. Waarschijnlijk gaat het hier om een allergische reactie. Normaliter hebben mensen die niet allergisch zijn geen vervelende bijwerkingen van een wespensteek in het algemeen dan behalve pijn en een branderig of jeukend gevoel. Mensen met een allergie kunnen dus wel overlijden zoals dat bijna twee weken ook gebeurde met een 59-jarige Nederlandse vrouw die in Frankrijk op vakantie was.

Steek hoornaar wel feller

De Hoornaar is een insect uit de wespenfamilie en kan wel tot 3,5 cm groot worden. De steken van deze wesp zijn wel feller en branderiger dan van een gewone wesp. Ook zal het branderige en jeukende gevoel langer aanhouden. Na onderzoek bleek dat er nest van hoornaars zat in de woning van de man.