Auto botst tegen brandweerwagen met spoed

Spoed

De tankautospuit reed met zwaailicht en sirene aan voor een middelbrand aan de Churchillsingel maar de bestuurster van een auto had het blusvoertuig te laat in de gaten. De auto raakte de brandweerwagen in de zijkant en beide liepen lichte schade op. De brandweer moest door omdat er brand was in een 55-plus complex. De dame in kwestie bleef achter en wachtte op de politie.

Kentekenplaat

Nadat de brand geblust was kon de politie en brandweer terug naar het ongeval. De nummerplaat aan de voorzijde van de auto was verdwenen, deze werd uiteindelijk ter hoogte van de Frederik Hendriklaan terug gevonden, vermoedelijk was deze aan het achterlampje van het blusvoertuig blijven hangen.