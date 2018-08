Klachten over gaslucht omwonenden Westelijk Havengebied

Westelijk Havengebied

'In de gemeente Zaanstad is op verschillende plekken een vieze geur waarneembaar. Deze is afkomstig uit het Westelijk Havengebied. De politie te water is achter de melding aan. De stank levert geen gevaar op', aldus de veiligheidsregio.

Ontgassen

De politie te water is op onderzoek uitgegaan en geconstateerd dat de stank afkomstig was van een schip dat aan het ontgassen was. Dit proces is gestopt.