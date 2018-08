Vrachtwagen in brand op A59

Door nog onbekende oorzaak was brand uitgebroken in de aanhanger. De chauffeur wist tijdig zijn aanhanger los te koppelen van zijn truck en wist daarmee meer schade te voorkomen. De brandweer had de brand snel onder controle. Van de aanhanger is weinig meer over. Over de lading is nog weinig bekend.

Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van drie kwartier. Verkeer wordt via de op- en afrit geleid. Bij knooppunt Paalgraven is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Den Bosch kan richting Eindhoven volgen via de A50 en de A2.