Twee jaar celstraf voor mishandeling homoseksuelen Damrak

Woensdag heeft de rechtbank Amsterdam een 27-jarige man veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor zijn betrokkenheid bij de ernstige mishandeling van twee homoseksuele mannen op het Damrak, in juni vorig jaar. 'De man is schuldig aan poging tot doodslag en zware mishandeling. Eerder kregen zijn drie mededaders al straffen opgelegd tot 40 maanden cel', zo meldt de rechtbank woensdag.

Bedreiging uit het niets

In de nacht van 17 op 18 juni 2017 liepen de twee slachtoffers met twee vrienden na een uitgaansavond richting het Centraal Station. Een van de vrienden was gekleed als dragqueen. In de omgeving van de Reguliersdwarsstraat werd het viertal zonder aanleiding uitgescholden door een medeverdachte van de nu veroordeelde man. Hij riep onder meer dat hij homo’s wilde doodmaken. Hierna verloren ze elkaar tijdelijk uit het oog.

Schop tegen het hoofd

Op het Damrak werden de slachtoffers door de vier daders aangevallen. Beide slachtoffers werden daarbij meerdere malen geslagen en tegen hun hoofd en gezicht getrapt. Dat ging ook nog door toen de slachtoffers eenmaal op de grond lagen. Een van de mannen verloor kort het bewustzijn. De nu veroordeelde man heeft – terwijl een van de slachtoffers al op de grond lag – een aanloop genomen, een sprong gemaakt en geprobeerd met zijn voet hard tegen het hoofd van het slachtoffer te trappen. Dat hij het hoofd niet vol heeft geraakt, is slechts een kwestie van geluk. De rechtbank oordeelt dat de man met de trap de bedoeling had om zijn slachtoffer te doden.

Seksuele geaardheid buiten beschouwing

Anders dan bij twee van de drie mededaders oordeelt de rechtbank dat in het geval van deze verdachte niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat hij ten tijde van de vechtpartij wist dat de geaardheid van de slachtoffers aanleiding was voor het geweld. Daarom laat de rechtbank bij de straftoemeting de relatie tussen het geweld en de homoseksuele geaardheid van de slachtoffers buiten beschouwing. Wel laat de rechtbank meewegen dat de verdachte zich lange tijd verborgen heeft gehouden terwijl hij wist dat hij door de politie werd gezocht.