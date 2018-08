Buxusmot koloniseert heel Nederland

De Vlinderstichting ziet, terwijl de nazomergeneratie nog niet eens op haar piek is, nu toch alweer een forse uitbreiding van de buxusmot. 'Deze invasieve exoot, die pas iets meer dan tien jaar in Europa is, wordt dit jaar ook steeds meer in Noord-Nederland gezien. Het duurt niet lang meer of heel Nederland is gekoloniseerd', zo meldt de Vlinderstichting donderdag.