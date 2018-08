'Nog niet genoeg regen gevallen, droogtemaatregelen blijven van kracht'

Meer meldingen blauwalg

Het aantal meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte neemt toe. Zwemmers moeten oppassen. De aanvoer van water via de rivieren blijft onvoldoende om zonder de huidige maatregelen het zoute water terug te dringen. Het grondwaterpeil verschilt per regio. Vooral op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland is het grondwaterpeil zeer laag.

IJsselmeerpeil gestegen

In de regio rond het IJsselmeer is het afgelopen weekend veel regen gevallen. Het IJsselmeerpeil is gestegen. Door de regen in het gebied hebben de waterschappen nu minder water nodig uit het IJsselmeer. De verwachting is dat het peil van het IJsselmeer en Markermeer over een aantal dagen weer zal dalen, maar minder snel dan eerder werd ingeschat.