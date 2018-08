Viertal met bivakmutsen trekt 90-jarige ring van haar vinger

In de nacht van woensdag op donderdag is een 90-jarige Rotterdamse vrouw in haar eigen woning op brute wijze beroofd door vier personen met een bivakmuts op. Dit meldt de politie donderdag.

Ring van de vinger getrokken

'Ze trokken een ring van haar vinger en haalden het huis aan de Endeldijk overhoop', aldus de politie. Een 75-jarige man die in een andere kamer sliep werd niet belaagd. De politie zet alles op alles om de verdachten te pakken.

Geld en sieraden

Rond 02:00 uur wisten de vier mannen in het huis van de slachtoffers te komen. Eenmaal in haar slaapkamer dwongen ze de bejaarde vrouw te blijven liggen en werd een ring van haar vinger getrokken. Ook werden een paar kasten overhoop gehaald. De overvallers gingen er met geld en sieraden vandoor.

Hevig geschrokken

Het slachtoffer raakte niet gewond maar bleef wel hevig geschrokken achter, net als haar huisgenoot die ook in zijn veilige woonomgeving werd aangetast. Toen de overvallers vertrokken waren, maakte de vrouw hem wakker en belden ze 112. Agenten waren er snel en verzorgden de eerste opvang van het tweetal.

Getuigen

De politie neemt de laffe overval hoog op en spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in haar onderzoek? Neem contact op via 0900-8844 of Anoniem via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.