Lid Delfse studenvereniging filmde stiekem studentes op toilet

De Delftse studentenvereniging Virgiel is uit de vereniging gezet nadat hij was betrapt op het stiekem filmen op een damestoilet van de sociëteit.

Volgens de NOS zou de man drie vrouwelijke leden van de vereniging hebben gefilmd met een camera die hij had verstopt in een koffiebekertje. Onder studenten gaan geruchten de ronde dat het zou gaan om het bestuurslid, maar dat wilde Virgiel niet bevestigen.

Virgiel heeft de drie slachtoffers achterhaald en met hen gesproken over vervolgstappen. Of zij aangifte gaan doen, is nog niet bekend. Virgiel zal dat zelf niet doen en laat het aan de drie vrouwen.