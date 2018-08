Poepbacterie duikt op in Noordzee

De Omgevingsdienst Midden-Holland (de organisatie die in opdracht van de provincie Zuid-Holland de zwemwaterkwaliteit controleert) geeft een negatief zwemadvies af voor het zeewater van Hoek Van Holland vanwege het aantreffen van de zogenoemde poepbacterie E. coli.

''Gaat u toch het water in dan loopt u grote kans op maag-/darmklachten.''

Op 13 augustus zijn monsters van het zeewater genomen en is een IE waarde gemeten van 1372 kve per 100 ml. Bij deze waarde is er sprake van een gezondheidsrisico. Daarom is een negatief zwemadvies uitgebracht.