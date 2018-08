Drugsverdachte holt snelweg over en verstopt zich in maïsveld

Vrijdagavond heeft de politie bij een tankstation op de A58 ter hoogte van Etten-Leur drie mannen aangehouden. 'In de auto lag een zak met vermoedelijk drugs', zo meldt de politie zaterdag.

Maïsveld

Het drietal, een 27-jarige Roosendaler en twee Belgen van 24 en 21 jaar oud, kregen op vrijdag 17 augustus rond 21.15 uur een stopteken. De auto waarin ze zaten werd bij een tankstation aan de kant gezet. De 27-jarige bestuurder werd gecontroleerd en ging er ineens te voet vandoor. De man stak daarbij de snelweg over en verdween in een maïsveld. In de auto bleek een zak met wit poeder te liggen (zon 700 gram), vermoedelijk drugs. Daarop zijn de twee inzittenden aangehouden.

Helikopter

Agenten startten direct een zoektocht naar de bestuurder. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet. Uiteindelijk konden ze hem vlakbij het maïsveld inrekenen. De auto van de man is in beslag genomen en alle drie de verdachten zijn ingesloten. De zaak wordt verder onderzocht.