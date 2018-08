Man spuugt bloed in gezicht van helpende agent

In Oss is een agent vanochtend vroeg door een man met bloed bespuugd. Agenten gingen af op een melding van persoon onwel. Ter plaatse troffen ze een bebloede man aan die op de grond zat.

Deze man betrof een 38 jarige Ossenaar, waarvan het op dat moment nog onbekend was wat er met hem was gebeurd. Er werd direct getracht om de Ossenaar eerste hulp te verlenen. Echter keerde de man zich gelijk tegen de politie en werd zeer agressief en beledigde hen meermaals met de meest verschrikkelijke ziekteverwensingen. Het vermoeden was dat de man zwaar onder invloed was van drank en drugs.

Zonder enige aanleiding spuugde hij, met een mond vol bloed, in het gezicht van een collega. Hierbij raakte hij de collega vol in zijn gezicht en mond. Collega's trachten de man aan te houden, echter ging deze vol in het verzet. Tijdens de aanhouding zijn meerdere agenten mishandeld, bedreigd en beledigd. Door allen van hen is hiervan tegen de man aangifte gedaan.

Bij de betrokken collega's heerst ontzettend veel onbegrip en zij zijn allen zeer ontdaan van het gehele voorval. De man is ingesloten en zal door de recherche worden verhoord.