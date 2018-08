Drie mensen gewond door ontploffen iPad in Apple Store Amsterdam

De brandweer heeft het pand korte tijd ontruimd. De medewerkers van de store hebben het apparaat zelf geblust door in een bak met zand te leggen. Bij de ontploffing kwam geen rook vrij. De drie slachtoffers zijn ter plekke gecontroleerd. "Hoogstwaarschijnlijk is bij de ontploffing een stofje vrijgekomen dat tot irritatie leidde aan de luchtwegen of longen", zegt een woordvoerder. Het pand is uit voorzorg geventileerd.