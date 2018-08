Nederland en Brazilië gaan meer samen werken aan innovatie

Overeenkomst

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en de Braziliaanse minister Gilberto Kassab (Wetenschap, Technologie, Innovatie en Communicatie) ondertekenen vandaag in São Paulo daarvoor een overeenkomst tijdens het werkbezoek van Keijzer aan het Zuid-Amerikaanse land.

Dit jaar stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) al bijna één miljoen euro beschikbaar voor innovatiesamenwerking met Brazilië. Hiermee kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen samen met één of meerdere partners in Brazilië aan het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten of diensten werken. Het ministerie van EZK stimuleert met GlobalStars Nederlandse ondernemers en organisaties om onderzoek en ontwikkeling (R&D) uit te voeren met specifieke partners buiten Europa.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Onze innovatiekracht kende in 2017 de sterkste groei van de afgelopen vijf jaar en is de basis voor onze sterke internationale concurrentiepositie. Maar we kunnen nog verbeteren. Bijvoorbeeld als ondernemers over de grens samenwerken aan onderzoek en ontwikkeling. In een grote economie als Brazilië liggen daarvoor mogelijkheden. Zoals voor MKB’ers en kennisinstellingen die zich richten op innovatie met high tech materialen voor bijvoorbeeld vervoersmiddelen, data- en medische technologieën.”

Innovatiewerkbezoek staatssecretaris Keijzer aan Brazilië

Samen met innovatieve Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen is staatssecretaris Keijzer van zondag 19 tot en met woensdag 22 augustus in São Paulo, het economische en financiële centrum van Brazilië. Tijdens het bezoek worden niet alleen overeenkomsten gesloten over samenwerking. Ook toont Nederland haar expertise op het gebied van digitale en industriële technologieën waarvoor in Brazilië kansrijke markten bestaan.

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en Keijzer spreken vandaag onder meer met bestuurders van de deelstaat São Paulo, regionale onderzoeksfinancierders zoals FAPESP en de grootste industriekoepel in Brazilië (FIESP) over het versterken van de samenwerking op innovatiegebied. Ook bezoekt de staatssecretaris een biologisch instituut waar FAPESP en het Nederlandse NWO samen bijvoorbeeld milieuvriendelijke gewasbescherming ontwikkelen.

Nederland belangrijkste Europese exportmarkt voor Brazilië

Nederland is de vierde mondiale importeur qua grootte van Braziliaanse goederen (4,2 miljard euro) na China, de Verenigde Staten en Argentinië. Andersom exporteert Nederland voor 3,3 miljard euro aan goederen naar het Zuid-Amerikaanse land. In de afgelopen tien jaar is de jaarlijkse Nederlandse exportwaarde ruim verdubbeld. Na een sterke economische krimp, herstelde de Braziliaanse economie zich in 2017.

Ook binnen het EU-innovatieprogramma Horizon 2020 neemt de samenwerking tussen Nederland en Brazilië een prominente plek in. Van de 88 toegekende projecten met een Braziliaanse deelnemer wordt er in 35 met een Nederlandse partner gewerkt. Voor deze projecten is € 26,8 miljoen (Nederland) en € 5,3 miljoen (Brazilië) aan EU-ondersteuning toegezegd. Geïnteresseerde innovatieve ondernemers en organisaties in het programma GlobalStars van het ministerie van EZK kunnen hier meer informatie vinden. Projecten voor samenwerking met Braziliaanse partners kunnen ingediend worden tot 31 oktober 2018.