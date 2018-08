Beveiligers op Schiphol staken op 4 september hele dag

Mohamed Gafki, bestuurder FNV Beveiliging: ‘We kondigen later nog aan op welke plekken beveiligers die dag allemaal nog meer staken. Maar Schiphol heeft van ons alvast een aanzegging gekregen, omdat een 24-uursstaking gevolgen heeft voor de luchthaven en het vliegverkeer. Nu kunnen nog afspraken worden gemaakt om een en ander ordentelijk te laten verlopen. Reizigers kunnen tijdig worden geïnformeerd, tickets omgeboekt, vluchten geannuleerd, enzovoort.’

Al zes weken werkonderbrekingen van beveiligers, zonder resultaat

Al zes weken houden beveiligers op verschillende plekken in het land werkonderbrekingen. Op Schiphol zijn er zelfs vijf keer per dag werkonderbrekingen van een kwartier. 'Ze willen een goede cao en eisen gezondere roosters, een fatsoenlijke loonsverhoging en meer zekerheid. Werkgevers in de beveiliging weigeren tot nu toe aan deze eisen te voldoen', aldus Arie Kasper van CNV Vakmensen.

Gafki: ‘De beveiliging gaat vaak 24 uur per dag door. In de roosters van nu zit te weinig tijd om te herstellen tussen vroege en late diensten. Hierdoor is het ziekteverzuim in de beveiliging veel hoger dan gemiddeld, waardoor de werkdruk juist weer meer toeneemt. Ook willen de werknemers een fatsoenlijke loonsverhoging van 3% nu er weer flinke winsten worden geboekt. Deze moet in 2018 ingaan, maar werkgevers bieden pas vanaf 2019 een loonsverhoging.

De acties van beveiligers startten zes weken terug op Schiphol, maar breiden zich al snel uit over de rest van het land. Zo werden er door beveiligers werkonderbrekingen gehouden in de VU Amsterdam, bij het ministerie van Defensie en bij MSD Oss. Sinds gisteren, 21 augustus, leggen de beveiligers in het UMC Maastricht twee keer per dag het werk een half uur neer tot 2 september. Daarna gaan ze dit ook opschalen.

Stukgelopen cao-onderhandelingen

FNV Beveiliging en CNV Vakmensen stelden de werkgevers in de Particuliere Beveiliging en G4S Aviation Services een ultimatum dat afliep op 30 juni jl. omdat het gat tussen wat de bonden eisen en wat de werkgevers bieden onoverbrugbaar groot is. De cao Particuliere Beveiliging geldt voor circa 31.000 beveiligers die onder andere werken voor Securitas, Trigion en G4S Nederland, maar ook voor Schipholbeveiligers die werken bij Securitas T&A, Procheck International en I-Sec.