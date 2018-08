Lichaam aangetroffen in water aan Weesperzijde in Amsterdam

In Amsterdam is woensdagochtend in het water aan de Weesperzijde een lichaam aangetroffen. Dit meldt Politie Amsterdam.

In de buurt van Café de Omval is een gebied afgezet en is er een container geplaatst voor het politieonderzoek, zo meldt AT5. Duikers van de brandweer doorzoeken het water. Het is nog niet bekend of het om een misdrijf gaat. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.