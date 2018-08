Man aangehouden in onderzoek vermissing Nsmire

Kort nadat de politie Nsimire in Den Haag aantrof, werd in het onderzoek de identiteit bekend van een 33-jarige Hagenaar die haar vermoedelijk tijdens haar vermissing onderdak heeft geboden. De man werd woensdagavond op straat in Den Haag aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Hij wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. De recherche doet onderzoek naar de rol van de 33-jarige bij de vermissing.



De komende dagen wordt er nog met Nsimire gesproken over onder andere de reden van haar vermissing en waar zij de afgelopen weken is verbleven en wat er gebeurd is. Veel hierover is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Nsimire krijgt daarbij hulp en ondersteuning van deskundigen.