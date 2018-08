Afleiding stoort twee derde geleidehonden bij uitvoeren taak

‘Mijn hond staat na een aai van een passant stil en luistert even niet meer naar mijn commando’s. Of ik bots tegen iets op, omdat hij uit zijn concentratie is gehaald’, vertelt een van de ruim 700 cliënten van KNGF Geleidehonden. Dagelijks ervaren geleidehondenbazen dat hun hond wordt afgeleid door voorbijgangers die goedbedoeld, maar ongevraagd aaien, tegen het dier praten, hun (loslopende) huishond laten kennismaken of de geleidehond zelfs iets lekkers toestoppen.

Dit blijkt uit onderzoek dat Ditmeijers Research uitvoerde in opdracht van KNGF Geleidehonden. Een derde van alle gebruikers van een geleidehond (voornamelijk blindengeleidehonden) ervaart dagelijks afleiding van hun hond terwijl deze in tuig loopt en dus aan het werk is. Nog eens een derde ervaart dit wekelijks. KNGF Geleidehonden start daarom in augustus met een bewustwordingscampagne om mensen duidelijk te maken dat een geleidehond niet afgeleid mag worden als hij zijn baas begeleidt.

Soorten afleidingen

In veruit de meeste gevallen wordt de geleidehond afgeleid met aaien (92%), gevolgd door contact met andere honden (88%) en praten en voeren (85%). In de helft van de gevallen gaan de geleidehondengebruikers in gesprek met de afleider. De helft reageert begripvol, zo’n 20% reageert verbaasd en zelfs geïrriteerd.

Geen robot

Peter van der Heijden, hoofd afdeling Training & Cliëntenzorg bij KNGF Geleidehonden: ‘Natuurlijk loopt een enkele geleidehond stoïcijns door, maar voorbijgangers zijn echt volhardend in hun poging de aandacht van de hond te vragen en dan wordt het moeilijk. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje. Het blijft een hond, geen robot.’ Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat met name de volwassenen en ouderen vaker worden genoemd als afleiders dan kinderen en jongeren.

Loslopende honden

In 88% van de gevallen dat een (loslopende) huishond de geleidehond in functie begroet, is deze laatste afgeleid. Omdat de honden om elkaar heen draaien, leidt dit tot onhandige situaties voor de blinde baas. Uit het onderzoek blijkt dat baasjes van de loslopende honden meestal niet ingrijpen of zichzelf kenbaar maken. Voor de visueel gehandicapte baas een heel ongemakkelijke situatie. ‘Ik word heel gespannen van loslopende honden omdat ik niet kan inschatten wat die andere hond gaat doen. Ik kan het gedrag van de andere hond niet zien, weet niet waar de baas zich bevindt en kan daar dus niet op anticiperen’, zegt een respondent.

Bewustwordingsactie

Om mensen meer bewust te maken van de gevolgen van het afleiden van een geleidehond, is KNGF Geleidehonden de straat op gegaan met een bibberspiraal in de vorm van een hond. Passanten werd gevraagd deel te nemen aan het concentratiespel. Echter; niets is wat het lijkt. Terwijl zij in opperste concentratie probeerden de spiraal te voltooien zonder de zoemer af te laten gaan, werden zij afgeleid door een acteur die hen aanraakte, riep, eten aanbood of knuffelde. Van der Heijden: ’Een film van de ludieke actie wordt online verspreid. Zo hopen we een nog groter publiek bewust te laten worden dat je met een waarschijnlijk goedbedoelde, kleine handeling de geleidehond en zijn baas in een lastig parket kunt brengen.’ Het concentratiespel is bedacht door guerilla marketing bureau Raúl&Rigel.