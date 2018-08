Man aangehouden in onderzoek naar dood broer kroongetuige

In het onderzoek naar de moord op de broer van kroongetuige B. kwam naar voren dat deze man mogelijk betrokken is geweest bij de levering van de tas met wapens waarin onder meer het wapen is aangetroffen waarmee op 29 maart 2018 de 41-jarige broer van kroongetuige B. in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten.

Uitgebreid politie onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd voor deze verdenking. De verdachte heeft gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. Tijdens de doorzoeking van de woning van verdachte zijn twee wapens en munitie aangetroffen. De man is uitsluitend voor het bezit van deze wapens en de aangetroffen munitie aangehouden en voorgeleid.

Op 29 maart 2018 werd de broer (41) van kroongetuige B. doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. De vermoedelijke schutter, een 40-jarige man uit Hilversum, is op 31 maart aangehouden en zit sindsdien vast.

Een 34-jarige man uit Den Haag die eerder in dit onderzoek is aangehouden, is door de rechter inmiddels veroordeeld voor wapenbezit. Twee andere personen die op verdenking van betrokkenheid in dit onderzoek aangehouden zijn geweest – een 35-jarige vrouw uit Wassenaar en een 31-jarige man uit De Lier – zijn geen verdachte meer. Hun zaken zijn geseponeerd.