Brandweerlieden tegen verplaatsen redvoertuigen

Een groep anonieme brandweerlieden zegt tegenover De Telegraaf dat bewoners in Amsterdam Noord en Oost langer zullen moeten wachten op hulp van een ladderwagen. De bedoeling is om vanaf volgende maand de ladderwagen van 30 meter van kazerne Noord te verplaatsen naar het Westerpark.

Door de verplaatsing zal de korte ladderwagen van de kazerne aan de IJtunnel vaker moeten uitrukken naar het gebied in Noord en een groot deel van het centrum in haar verzorgingsgebied krijgen.

Het is niet alleen nadelig voor de burgers, ook de veiligheid van de brandweerlieden zelf. ‘Wij gaan panden in en als we gevangen zitten door het vuur is een ladderauto vaak dé uitweg om onszelf te redden.'