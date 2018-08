Verdachte langer vast in zaak vermiste Nsimire

De 33-jarige verdachte die woensdag werd aangehouden voor betrokkenheid bij de vermissing van een 14-jarig Haags meisje Nsimire, is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft het voorarrest met 14 dagen verlengd.

De man wordt in de eerste plaats verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Het meisje werd sinds 27 juli gemist en afgelopen woensdag na een tip door de politie op straat aangetroffen. Vermoedelijk heeft de man – in elk geval gedurende enige tijd – haar geholpen zich verborgen te houden.

In de woning van de man is woensdagavond een doorzoeking geweest. Daarbij zijn aanwijzingen gevonden dat daar seksuele handelingen zijn verricht. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Maar voor nu is de verdachte wel voorgeleid op verdenking van mogelijke ontucht, al dan niet met dwang.

Vooralsnog is nog geen duidelijk beeld ontstaan van de drieënhalve week dat Nsimire werd gemist. Het onderzoek daarnaar wordt nog onverminderd doorgezet.