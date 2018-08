Gert-Jan Segers: als de dividendbelasting niet wordt afgeschaft valt het kabinet

Als de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, dan betekent dat het einde van het kabinet, zegt Gert-Jan Segers van de ChristenUnie op zijn facebook-pagina. "We staan voor dezelfde keuze als vorig jaar: wel of geen kabinet."

''Er zijn veel bezwaren tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Ik lees en hoor ze nu iedere dag. Het is goed om te weten dat wij al die bezwaren vorig jaar ook kenden toen we onderhandelden over een regeerakkoord. Alle argumenten lagen ook toen al op tafel. Op basis daarvan hadden wij vorig jaar al een helder standpunt: de ChristenUnie is tegen afschaffing van de dividendbelasting.''

''Nu is het deze dagen en weken weer spannend. Er is veel kritiek op de naderende afschaffing van de dividendbelasting. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat ik de inhoudelijke kritiek meer dan begrijp. Maar andersom hoop ik ook dat jullie begrijpen dat we rond de dividendbelasting nu voor dezelfde keus staan als vorig jaar: wel of geen kabinet. En dan geldt dat mijn ‘ja’, ‘ja’ is, toen en nu. Een ‘ja’ tegen een per saldo mooi regeerakkoord, maar wel inclusief die beruchte meloen.''

''Wat ik daarom niet wil doen, is mijn woord breken en deze coalitie – vanwege een vorig jaar voorgenomen besluit – beëindigen. Wat ik wel wil, is met de winst die we behaald hebben, het verschil maken in de levens van heel veel mensen die het echt van onze inzet moeten hebben. Daarom zit ik in de politiek en voor niets en niemand anders. Met m’n beste weten, m’n beste kunnen en op hoop van zegen.''