'Bevriende' Belg: 'Ik vond telefoon van Brech, hij weet dat ze hem zoeken'

Zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws zaterdag dat de Belg Angelo Valkenborgh (34) uit Maasmechelen de telefoon van Jos Brech in het chalet Old Crow in de Franse Vogezen heeft gevonden.

Hij vond de telefoon van Jos Brech (55) in zijn chalet in de Vogezen. “Ik dacht: godverdomme, nu is Jos begonnen aan een trektocht van drie weken terwijl het min 20 is. Maar nu weten we waarom hij zijn telefoon daar achterliet.”

Valkenborgh kent Brech nu zo'n anderhalf jaar en heeft hem een vijftal keren ontmoet. Ze waren gelijkgestemden. Natuurvrienden. “We waren heel goede kennissen”, zegt Valkenborgh, zelf ook een ervaren bushcrafter.

Valkenborgh en Brech hebben volgens de Belg meerdere keren samen overnacht in het chalet in de Franse bergen, dat van een Nederlander was die is overleden. In maart had de Maasmechelaar de 55-jarige man uit Simpelveld nodig om een cursus eetbare planten (hiking) te geven, maar kreeg geen contact. Hij besloot toen te gaan kijken bij het chalet, dat door Brech werd beheerd.

Ruim 1000 tips

Ruim 1000 tips is het actuele beeld van vrijdagochtend 24 augustus om 9.00 uur. Er komen nog steeds veel telefoontjes met tips binnen. 75% van de ruim 1000 tips gaat over de mogelijke verblijfplaats van Jos Brech, of over mensen die denken hem nog gezien te hebben.