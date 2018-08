Meisje van 12 jaar in seksclub Hengelo aangetroffen

In Hengelo is een seksclub gesloten nadat de gemeente een 12-jarig meisje heeft aantroffen. "Het meisje moest afspraken maken en contact onderhouden met klanten", zegt burgemeester van Hengelo Sander Schelberg zaterdag tegen regionale krant Tubantia.

Het meisje werd tijdens een regulaire controle aangetroffen. Het meisje zou een dochter zijn van één van de sekswerkers die in het privéhuis werkte. Haar moeder zou geen Nederlands spreken en daarom moest het meisje helpen bij het maken van afspraken. De burgemeester benadrukt in de krant dat het meisje zelf niet in de prostitutie werkte.

De eigenaresse van de club kreeg donderdag een brief van de gemeente waarin staat dat de club over twee weken gesloten moet zijn. ''Er was inderdaad een kind in de zaak, die daar niet had mogen zijn. Ik was er zelf niet en ze is binnengelaten door een klusjesman en haar moeder'', aldus de eigenaressen in de krant.

Het meisje staat inmiddels onder toezicht van jeugdzorg.