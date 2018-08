KNRM redt 11 Denen uit zee nadat schip zonk bij Zandvoort

De redders van de KNRM hebben zaterdagmiddag 11 Denen uit hun reddingsvlot gehaald, nadat hun schip zeven mijl ten westen van Zandvoort in een bui zonk.

Na alarmering van de Kustwacht voeren de reddingboten van KNRM IJMuiden, Zandvoort en Noordwijk uit op de melding ‘vaartuig maakt water’. De reddingboot Nh1816 was als eerste ter plaatse en trof een reddingvlot aan waarin 11 Denen zaten in de leeftijd tussen de 20 en 60 jaar oud. De opvarenden hadden hun schip moeten verlaten op het moment dat het na een bui zonk. Het schip was onder zeil onderweg van Den Helder naar Zeebrugge.

De medic van de SAR helikopter is aan boord van de reddingboot geland en vervolgens is de reddingboot met de geredden naar IJmuiden gestoomd. Daar zijn de mensen opgevangen in het bemanningsverblijf. Ze zijn onder de douche gezet, voorzien van droge kleding, eten en er zijn contacten gelegd met de Deense ambassade om te zorgen voor verdere opvang.

Ze maakten het naar omstandigheden goed. Er zat minder dan een uur tussen de melding en het moment dat de opvarenden werden gered.

De reddingboten van Noordwijk en Zandvoort hebben, nadat de IJmuidense reddingboot met de geredden uit het gebied was vertrokken, gezocht naar spullen die na het zinken van het historische schip aan de oppervlakte dreven.

Voor de reddingsactie werden twee helikopters, een schip van de Kustwacht, een loodsboot en drie KNRM-boten ingezet.