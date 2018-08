Amsterdammer aangehouden voor mishandeling Groningse

Het slachtoffer liep met een vriendin over de Plantsoengracht toen zij ineens door de Amsterdammer werd geslagen. De man liep ondertussen samen met een andere man in de richting van het Looijersplein. Toen de politie arriveerde en het tweetal tot stoppen maande, voldeed één van hen hieraan. Deze man verklaarde niets te hebben gezien. Korte tijd later kwam de Amsterdammer teruggelopen en liepen de gemoederen hoog op. De agenten moesten de partijen meerdere malen uit elkaar helen. Uiteindelijk werd besloten de man aan te houden, echter weigerde hij hieraan mee te werken en probeerde een agent vast te pakken. De Amsterdammer werd naar de grond gebracht maar ook op de grond bleef hij zich verzetten. Hierop werd de hondengeleider met zijn diensthond ingezet. Diensthond Loki beet de man in zijn been en op dat moment staakte hij zijn verzet. De verdachte kon worden overgebracht naar het politiebureau. Het slachtoffer deed na haar ziekenhuisbezoek aangifte tegen de man.