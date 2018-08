Politie zoekt slachtoffers oplichting neptelefoons

Na een uitgebreid onderzoek naar oplichting via internetverkoopsites zijn drie verdachten uit Sluiskil aangehouden (28, 30 en 50 jaar).

Afgelopen vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus werden drie mannen aangehouden voor oplichting. De 50-jarige man werd op heterdaad aangehouden toen hij een slachtoffer probeerde een neptelefoon te verkopen. En dit was niet het eerste slachtoffer. Uit onderzoek is gebleken dat er in de afgelopen maanden zeker 4 personen slachtoffer zijn geworden van deze oplichtingspraktijken.

Internetadvertentie

Alle slachtoffers reageerden op internetadvertenties van Belgische internetsites voor tweedehands goederen. Daar werd een Samsung S9+ mobiele telefoon te koop aangeboden. Na de aankoop bleek dat het om imitatie / neptelefoons gaat en niet om de originele Samsung telefoons.