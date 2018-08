Vakanties weer voorbij, drukte in de treinen

September is op het spoor traditiegetrouw de drukste maand van het jaar: forensen zijn terug van vakantie en studenten gaan weer studeren. NS verwacht deze maand 35 miljoen reizigers te vervoeren. De hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol is met 19 procent de snelst groeiende verbinding. NS is bezig om de treinen hier te verlengen. De drukste trein wordt per direct uitgebreid van zes naar negen rijtuigen. Vanaf december breidt NS hier ook het aantal treinen uit: van vier naar vijf per uur.