Wiebes: leden kabinet 'overrompeld' door gasbesluit

Geen van de ministers vooraf gedacht dat dit kabinet de gaskraan zou dichtdraaien, aldus Wiebes. Wiebes zelf ook niet. In het VPRO-programma licht hij toe: 'Het was een radicaal besluit: de collega's wisten er niets van van tevoren. De leden van het kabinet zijn allemaal overrompeld geweest. Niemand had dit gedacht, maar we geloven er nu allemaal in en staan er allemaal achter.'

Ernst van de situatie

Wiebes vertelt dat hij kort na zijn optreden in okotober 2017 doordrongen raakte van de ernst van de situatie in het gaswinningsgebied. Het kabinet besloot in maart 2018 de gaskraan in 2030 helemaal dicht te draaien. Op de vraag wat de directe aanleiding was voor dit besluit antwoordde Wiebes: 'De aanleiding, de aanleiding? Ik heb geconcludeerd dat het geen doen was.' Doelend op de versterkingsoperatie zei hij verder: 'Dat was niet houdbaar meer, het was niet versterken, maar in veel gevallen slopen, op grote schaal.'