Dodelijk verkeersongeval A27, politie zoekt getuigen

Rond 21.45 uur botsten op de A27 twee voertuigen op elkaar. Er was veel schade en veel bestuurders stopten om eerste hulp te bieden. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook werd er een traumahelikopter ingezet. Een 60-jarige bestuurster overleefde het ongeval niet. De andere bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis. Direct werd een groot gedeelte van de weg afgesloten. Het onderzoek naar de toedracht is gaande en mensen die getuigen zijn geweest van het ongeluk of op dat moment in de buurt reden worden verzocht om contact te zoeken met het Tactisch Verkeersteam.