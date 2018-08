Tilburgse student ligt kritiek in ziekenhuis door meningokokken

Op 26 augustus is bij een van de studenten van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg de meningokokkenziekte vastgesteld. Dat maakt de GGD vandaag bekend.

De student, die vorige week begeleider was op het introductiekamp voor eerstejaars studenten, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Het gevolg kan een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging zijn. De kans is heel klein dat iemand ziek wordt nadat hij is besmet. Iedereen die recentelijk intensief contact had met de student, is inmiddels persoonlijk benaderd door de GGD Hart voor Brabant.

Voorlichting

De GGD gaf vanochtend voorlichting op de school van de jongen.