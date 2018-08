Schiphol kampt nog steeds met vertragingen door zwaarbeschadigde kabel

Maandagmiddag ontstond de storing door een kabelbreuk buiten de LVNL-gebouwen. De kabel is tijdens werkzaamheden op Schiphol zwaar beschadigd. De hoogste prioriteit ligt bij het herstellen van deze kabel. Daarna zullen we zo snel mogelijk het vliegverkeer volledig hervatten. Tot die tijd kunnen alle vliegtuigen starten. Voor landend verkeer hebben we uit voorzorg een kleine beperking. Normaal landen er 34 vliegtuigen per uur per landingsbaan, in de huidige situatie zijn dat er 30 per uur per baan. Afhankelijk van het tijdstip worden er één of twee landingsbanen ingezet. De voorzorgsmaatregel kan leiden tot afwijkend baangebruik.