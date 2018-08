Persoon neergestoken bij Spyshop in Amsterdam

De politie zoekt in het onderzoek naar een geweldsincident op de Moezelhavenweg een grijze Audi Q5 met het kenteken 12-RJP-5. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat dit het vluchtvoertuig zou kunnen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de auto is gestolen.