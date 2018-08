Man (45) cel in na ontucht met bejaarde dementerende vrouw (73)

Contactverbod

'Een deel van die straf, 4 maanden, is voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar', aldus de rechtbank. Ook legt de rechtbank de man een contactverbod met het slachtoffer op en mag hij niet meer in de buurt van de zorginstelling komen.

Dementie

De Utrechter werkte als vrijwilliger in het verpleeghuis waar het slachtoffer woont. Hij wist dat de 73-jarige vrouw op een gesloten afdeling verbleef waar personen met dementie verblijven. Het slachtoffer was niet in staat om zelf te beslissen om mee te werken aan seksuele handelingen of daartegen weerstand te bieden. De man heeft de vrouw onder andere betast en hij heeft zich door de bejaarde vrouw laten aftrekken. Ook heeft hij zijn handelingen gefilmd en het slachtoffer opgedragen om met niemand hierover te praten.

Onrust

De man heeft misbruik gemaakt van de geestelijke tekortkomingen van het slachtoffer. Hij deed dit enkel voor de bevrediging van zijn eigen lustbehoeftes. De aanranding heeft grote onrust veroorzaakt bij de bewoners en medewerkers van het verpleeghuis. Dat de man de verantwoordelijkheid voor het misbruik deels bij het slachtoffer legt en dat hij niet inziet dat zijn handelen ontoelaatbaar en strafbaar is, vindt de rechtbank zeer zorgelijk.

Strafmaat

Uit onderzoek blijkt dat de man licht verstandelijk beperkt is. Hierdoor kan het misbruik de man niet volledig worden toerekenend. Ook wordt een ambulante behandeling geadviseerd. De rechtbank neemt dit advies over. Daarnaast vindt de rechtbank dat, gezien de ernst van de feiten, een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden is.