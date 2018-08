Buffel loopt binnen bij Spoorwegmuseum

Het was druk op het perron bij het Spoorwegmuseum. Veel belangstellenden waren naar Utrecht gekomen om aanwezig te zijn bij de binnenkomst van de Buffel. Met de overdracht van de DM'90, zoals de Buffel officieel heet, neemt NS afscheid van het dieseltijdperk. Hoofd Collecties van het Spoorwegmuseum, Peter-Paul de Winter, nam de trein dankbaar in ontvangst. Vanaf nu is de Buffel officieel een museumstuk. De trein is tot eind oktober in het Spoorwegmuseum te zien, daarna wordt hij bewaard in het depot van het Spoorwegmuseum.

Afsluiting tijdperk

Hoofd Collecties Peter-Paul de Winter trekt een historische vergelijking: “Het is een afsluiting van een tijdperk. Net zoals we in 1958 het stoomtijdperk afsloten met de overdracht van de laatste stoomlocomotief NS 3737, sluit NS met de overdracht van de Buffel het dieseltijdperk af. Je ziet dat diesel voor treinen inmiddels vervangen is door groene stroom.” De Buffel was destijds de opvolger van de oudere generatie dieseltreinen zoals de Plan U en de Blauwe Engel. De Winter: “Deze voorgangers behoren ook tot de collectie van het Spoorwegmuseum. Voor ons is het dus een logische aanvulling van de collectie. De Buffel was destijds de meest moderne trein van NS, er zit veel meer software in dan bij hun voorgangers waar eigenlijk nagenoeg niets in zat. Bij problemen kun je met een laptop eenvoudig uitlezen wat er aan de hand is. Voor het museum is het leuk om deze ontwikkeling te laten zien. Bovendien is het de laatste trein die door NS helemaal zelf is ontworpen.” De trein zal tot eind oktober in het museum te zien zijn, daarna gaat hij naar het depot.

Buffel

Diesel Materieel 90 (DM’90) reed sinds 1996 op het Nederlandse spoor. Door hun uiterlijk kregen ze de officiële bijnaam ‘Buffel’. Ze reden op de niet geëlektrificeerde regionale spoorlijnen. Omdat de regionale lijnen (diesel baanvakken) door andere vervoerders worden geëxploiteerd, zijn de dieseltreinen van NS overbodig geworden. Eén treinstel (3426) wordt geschonken aan het Spoorwegmuseum.